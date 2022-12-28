Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о назначении и обеспечении деятельности представителей Службы государственной безопасности (СГБ) в иностранных государствах и международных организациях.

Согласно указу, начальнику СГБ с согласования с президентом Азербайджана для повышения эффективности сотрудничества в сфере борьбы с международным терроризмом, транснациональной организованной преступностью и киберпреступностью, а также в других областях, связанных с деятельностью СГБ, предоставлены полномочия назначать представителей СГБ в зарубежных странах и международных организациях в рамках утвержденного штатного расписания.

Такие представители СГБ будут иметь дипломатические паспорта.