Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева прокомментировала обращение проармянских депутатов французского парламента в газете «Le Monde» в связи с Лачинской дорогой.

В связи с этим она поделилась публикацией в Twitter.

Она отметила, что Карабах, в том числе Лачинская дорога, является суверенной землей Азербайджана. Посол отметила, что проживающие в Карабахе армяне считаются гражданами Азербайджана.

Лейла Абдуллаева призвала французских парламентариев поддержать мирные усилия.