СБ ООН обеспокоен тем, что талибы приостановили обучение студенток в университетах Афганистана, и призывает отказаться от этой политики, говорится в заявлении Совбеза для прессы.

«Совет безопасности глубоко встревожен сообщениями о том, что талибы временно прекратили пускать женщин и девочек в университеты, вновь выразил свою глубокую озабоченность в связи с закрытием школ старше шестого класса и призвал к полному равноправному… участию женщин и девочек в жизни Афганистана», — сказано в заявлении.

СБ ООН призвал «Талибан» вновь открыть школы и быстро отказаться от этой политики и практики, которые являются воплощением растущей эрозии соблюдения прав человека и основных свобод».

Кроме того, Совет безопасности глубоко обеспокоен сообщениями о том, что «Талибан» запретил сотрудницам НПО и международных организаций выходить на работу, «что будет иметь значительные и непосредственные последствия для гуманитарных операций в стране».