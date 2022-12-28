В 2023 году Министерство экономики Азербайджана совместно с полномочным представительством президента в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) планирует провести в НАР крупное мероприятие с участием государственных структур и предпринимателей.

Oб этом заявил министр экономики АР Микаил Джаббаров на церемонии вручения премии Dayaq.

«Наша цель — использовать нереализованный экономический и человеческий потенциал Нахчывана», — сказал он.

M.Джаббаров пригласил на встречу в Нахчыване всех предпринимателей, занимающихся экономической деятельностью и желающих построить бизнес.

Министр также отметил, что для развития экономических отношений с Турцией необходимо вести дискуссию между государственными органами и предпринимателями.