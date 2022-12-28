Президент Южной Кореи Юн Сок Ель приказал отправлять в Северную Корею по два-три беспилотника в ответ на каждый отправленный из КНДР БПЛА, сообщает «Ренхап».

Он также отдал приказ сбивать все северокорейские дроны при необходимости.

«Когда прилетел первый дрон, президент поручил нам немедленно ответить КНДР, отметив, что у нас тоже есть беспилотники. Он приказал отправлять два-три БПЛА в ответ на вторжение одного из Северной Кореи», — рассказал чиновник администрации Юн Сок Еля.

Чиновник также назвал неконструктивной критику оппозиционной Демократической партии (ДП), которая обвинила президента в том, что он не справился с ситуацией во время атаки северокорейских дронов и не созвал заседание президентского Совета национальной безопасности. «Проводить заседание Совета национальной безопасности не было необходимости», — подчеркнул он.