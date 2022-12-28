Слова «Париж» и «беспорядки» — снова в одном предложении. В столице Франции митинги с драками и погромами устроили курды, а точнее, сторонники террористической группировки РКК.

События «сорвались в штопор» еще в пятницу, 23 декабря. В этот день 69-летний пенсионер, которого в полицейских сводках именуют «Уильям М.», открыл огонь по прохожим возле курдского культурного центра в 10-м округе Парижа. В результате были убиты три человека.

Курды вышли на улицы Парижа практически сразу же — с поджогами мусорных баков, переворачиванием автомобилей и т.д. Митинговали в основном сторонники террористической группировки РКК, которые тут же заученно обвинили во всем власти Турции. Припомнили и убийство в 2013 году Сакине Джансыз, занимавшей в иерархии РКК весьма высокую ступень (в ее убийстве «турецкий след» так и не доказали, но когда такие «мелочи» останавливали активистов РКК?)

Но затем в прессу стали просачиваться любопытные подробности. В трагедии обнаружился явный «ультраправый след». Сам «стрелок» уже признался, что испытывал ненависть ко всем мигрантам. Сей персонаж проходил аж по трём уголовным делам, в том числе за нападение с саблей на лагерь мигрантов. Известно также, что «Уильям М.» намеревался устроить массовую бойню в парижском пригороде Сен-Дени, где тоже живет немало мигрантов. Одна из участниц митингов с понятным возмущением спрашивает: «Нападавший уже попадал в поле зрения полиции, он вышел из тюрьмы 10 дней назад и был под надзором. Как у него в руках оказалось оружие и такое количество боеприпасов?»

Более того, обвиняемого фактически освободили из-под стражи и поместили в психиатрический лазарет. Перед судом он, конечно, предстанет, но шансы, что вместо тюремного заключения этому субъекту предстоит лечиться, вполне вероятны. Наконец, французские правоохранители отказываются признать происшедшее терактом и вообще не видят в нем никакой политики.

В этой новости, простите за «чёрный юмор», прекрасно все. Инцидент у курдского клуба — насколько жестокое, настолько же и красноречивое доказательство, какого опасного уровня достигли во Франции ультраправые и антимигрантские настроения. Носители которых уже переходят к насилию. Более того, действия французской полиции, мягко говоря, не дают надежды, что у нее достанет решимости и политической воли противостоять ультраправому террору.

И, наконец, главное. Нынешние беспорядки и погромы на улицах Парижа — это лишь начало той «цены», которую придется платить Пятой республике за «гостеприимство», оказанное РКК. В рамках которого в Париже, к примеру, преспокойно жила та же Джансыз, которая находилась в розыске за терроризм. Членов РКК при большом желании «подгадить» Турции можно, конечно, объявить на бумаге «правозащитниками», «борцами за интересы своего народа», «активистами» или еще кем-то, но они от этого не перестанут быть террористами. И министр обороны Турции Хулуси Акар знал, о чем говорил, когда заявил по поводу погромов в Париже: «Недавние события в Париже показали, что змея, вскормленная французами, начала жалить их самих. Теперь все увидели истинное лицо этой террористической организации».

Более того, эти события в Париже оставляют четкое ощущение «дежавю». Франция — не единственная страна Европы, где предоставляли убежище террористам РКК и даже позволяли им создавать свои легальные структуры вроде «курдских центров», открывать телеканалы и т.д. В 1999 году спецслужбы Турции проводят рискованную и «ювелирную» операцию: в столице Кении — Найроби — задерживают и переправляют в Турцию главаря РКК Абдуллу Оджалана. Уже через несколько часов в нескольких странах Европы, тех, где отказывались считать членов РКК террористами, вспыхнули беспорядки. Причем сообщение об аресте Оджалана еще не успело появиться в СМИ — сработала внутренняя «система оповещения» самой РКК. Наблюдая за вакханалией, европейцы удивленно констатировали: мы только теперь увидели истинное лицо РКК. За чем вполне определенно читалось: мы вас пустили к себе домой, а вы…

А теперь, похоже, наступила очередь Франции узнать на собственном опыте, какое «спасибо» ей говорят боевики РКК за оказанное «гостеприимство». Просто потому, что террористы всегда остаются террористами.

Нурани, обозреватель