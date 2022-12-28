Российское издание «Коммерсант» написало о встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Пашиняна, которая прошла 27 декабря в Санкт-Петербурге.

27 декабря президент России Владимир Путин собрал в Русском музее нескольких оставшихся в Петербурге после неформального саммита лидеров стран СНГ, дал завтрак в их честь в стенах музея и ознакомил с экспозицией, пишет издание.

«Между тем запыхавшийся Никол Пашинян взял свое на двусторонней встрече с российским президентом и выразился про то, о чем недоговорил накануне в «Ленинград Центре» с Ильхамом Алиевым (и договорить, а главное, договориться не мог):

— На данный момент главный, самый оперативный вопрос — это тот кризис, который у нас есть в Лачинском коридоре. Вы знаете, уже почти 20 дней Лачинский коридор перекрыт. Это зона ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Я хочу напомнить, что, согласно трехстороннему заявлению президента Российской Федерации, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, Лачинский коридор должен быть под контролем российских миротворцев… Сейчас получается, что Лачинский коридор не под контролем российских миротворцев. Конечно же, хотелось бы обсудить эту ситуацию, какие есть варианты.

Никол Пашинян казался в этот момент даже обиженным, и, возможно, им и был на самом деле. На кого он обижен был? На российских миротворцев, на Владимира Путина, а также на Ильхама Алиева, конечно…», — отмечает «Коммерсант».