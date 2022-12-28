В Палате представителей Конгресса США ввели запрет на использование приложения китайской социальной сети TikTok. Санкция касается членов и сотрудников палаты, а также только использования программы на рабочих устройствах. Как сообщает газета Washington Examiner, такое уведомление распространил Комитет по административным вопросам.

«Аппарат по вопросам кибербезопасности пришёл к выводу, что мобильное приложение TikTok несёт высокий риск для пользователей из-за целого ряда угроз с точки зрения безопасности», — заявили там.

Ранее такой же запрет на TikTok был включён в законопроект о финансировании деятельности правительства США в 2023 финансовом году. Но там речь уже обо всех американских госслужащих.