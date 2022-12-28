Президент США Джо Байден пригрозил ответственностью американским авиакомпаниям за отмену рейсов на фоне непогоды в период рождественских праздников. По словам Байдена, тысячи рейсов были отменены в период праздников.

«Наша администрация работает над тем, чтобы авиакомпании ответили за это», — написал он в Twitter.

Президент США также рекомендовал гражданам, которых затронула массовая отмена рейсов, ознакомиться с памятками Минтранспорта США и проверить, полагается ли им компенсация со стороны авиаперевозчиков.