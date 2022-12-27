Сегодня, 27 декабря, жители Херсона неоднократно слышали взрывы. В результате одного из сегодняшних обстрелов города российскими войсками было повреждено родильное отделение. Об этом говорится в заявлении заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко в Telegram.

«Россияне обстреляли родильное отделение больницы. Обстреляли место, где сегодня родилось 2 ребенка», — написал Тимошенко.

Он добавил, что до атаки врачи успели завершить операцию кесарева сечения. Тимошенко сообщил, что в настоящее время в заведении находится 5 женщин после родов.

«Чудом никто не пострадал», — уточнил замруководителя ОП.