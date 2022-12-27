Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает эффективными санкции, введенные Евросоюзом против России, и убежден, что их действие станет заметнее со временем.

«Санкции, в сочетании с военной поддержкой, международным давлением и дипломатическими усилиями, дают свои плоды. И чем больше времени будет проходить, тем болезненнее они будут становиться для руководства в Кремле и российской экономики», — заявил Боррель в интервью PAP.

Он отметил, что главная цель санкционных ограничений – усложнить российскому лидеру «финансирование военной машины РФ».

«Санкции — это не панацея, они сами по себе не остановят войну. Это лишь один из инструментов, которые мы задействовали, но уже очевидно, что они работают и имеют для России серьезные последствия: российская экономика существенно пострадала и теряет способность модернизироваться», — добавил дипломат.

Он отметил, что, по прогнозам ОЭСР, экономика РФ в 2023 году сократится на 5,6 процента, больше всего среди стран Группы двадцати; что из России по своему решению вышли более 1000 международных компаний, которые составляли около 40 процентов ВВП России и поддерживали 5 млн рабочих мест, а ЕС уже на 90 процентов сократил импорт российской нефти и рекордно снизил зависимость от российского газа.