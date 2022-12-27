На встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым я довел до внимания позицию азербайджанской стороны в связи с ситуацией на дороге Лачин-Ханкенди. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на состоявшейся 27 декабря пресс-конференции по итогам года.

Подчеркнув, что представителям государственных структур Азербайджана не позволили провести мониторинг месторождений полезных ископаемых, расположенных в Карабахском экономическом районе, министр сказал: «Это сделало проживающее там население. Мы понимаем, что это провокация. Работа по проведению мониторинга фактически началась намного раньше. В последнее время она стала более интенсивной. Поскольку эти усилия не дали результата, азербайджанские экоактивисты начали акцию. Это их право, и они им пользуются».