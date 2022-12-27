Президент России Владимир Путин позвонил восьмилетней Александре из Запорожской области, мечту которой исполнил в рамках акции «Ёлка желаний» — девочка хотела посетить дом Деда Мороза. В телефонном разговоре российский лидер поинтересовался, чем малышка занималась в резиденции зимнего волшебника.

«Тебя чаем там угощали, баранками, печеньями? Вкусно всё было? Ну, слава богу. Маме с папой передавай привет, я знаю, вы выращиваете огурцы, помидоры. Пришлёшь мне огурчиков? Буду ждать от тебя подарков новогодних, ладно?» — сказал глава государства в беседе по телефону.

Путин также передал привет близким девочки, поздравил с наступающим Новым годом и пожелал всего самого доброго.