Сегодня, 27 декабря прошла очередная передача тел военных. Украине удалось вернуть домой еще 42 погибших защитника.

«Офис Уполномоченного по пропавшим без вести совместно с силовыми структурами продолжают возвращать домой Героев, отдавших свою жизнь за Украину. Сегодня состоялась очередная передача тел — доставили 42 погибших», — говорится в сообщении.

Как отмечено, в целом Уполномоченному из пропавших без вести с момента его назначения удалось вернуть домой тела 869 защитников.