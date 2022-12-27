Число погибших в результате снежной бури в США возросло до 57 человек. Об этом во вторник сообщил телеканал NBC.

Гибель людей, вызванная неблагоприятными погодными условиями, была зафиксирована в 12 штатах, среди которых Нью-Йорк, Огайо, Кентукки, Миссури, Теннесси и Канзас.

«Мы видим своего рода свет в конце туннеля, но это еще не конец», — сказал Марк Полонкарц, исполнительный глава округа Эри штата Нью-Йорк, где в понедельник президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайный ситуации из-за бури.

На прошлой неделе значительная часть Соединенных Штатов оказалась во власти непогоды в виде сильных порывов ветра и снегопадов. Во многих штатах температура воздуха опустилась до близких к рекордно низким значениям.