В азербайджано-иранских отношениях наблюдается определенная напряженность. Об этом сообщил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Я не хотел бы излишне драматизировать ситуацию. В экономической сфере достигнутые договоренности выполняются. Могут ли азербайджано-иранские отношения быть лучше в нынешней ситуации? Возможно. Азербайджан ни в коем случае не был сторонником обострения этих отношений. У нас были многочисленные переговоры с моим иранским коллегой, который также высказался за развитие отношений. Позиция Азербайджана такова, что отношения должны развиваться в рамках взаимного уважения, невмешательства в дела друг друга», – подчеркнул он.