Нет никаких документов о ежедневной деятельности российского миротворческого контингента. Об этом сообщил глава МИД Джейхун Байрамов.
По его словам, в настоящее время работа над таким документом также не ведется.
Нет никаких документов о ежедневной деятельности российского миротворческого контингента. Об этом сообщил глава МИД Джейхун Байрамов.
По его словам, в настоящее время работа над таким документом также не ведется.
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