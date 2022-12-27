В Кремле впервые с начала полномасштабного вторжения на Украину признали, что западные санкции сказываются на экономике. В частности, в России возникли проблемы с экспортом нефти из-за «потолка цен», заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью российскому информационному агентству ТАСС.

По его словам, у России возникли проблемы со страхованием судов, которые используются для экспорта нефти. Так, проблемы из-за санкций связаны с невозможностью в полном объеме компенсировать потерю страховых услуг. Кроме того, как отметил российский чиновник, страна не может запустить свой механизм страхования танкеров для замены западных страховок.

Кроме того, Новак уклонился от ответа на уточняющий вопрос о доли российских компаний на рынке страхования экспорта нефти по морю.

Отвечая на вопрос о возможных ограничениях в отношении российских нефтепродуктов, которые западные страны намерены ввести с февраля 2023 года, Александр Новак заявил, что «Россия в таком случае может в ответ нарастить экспорт нефти».