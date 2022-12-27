В течение первой недели января синоптики ожидают резкое потепление в Европе, в связи с чем энергетический кризис в регионе может ослабнуть, пишет Bloomberg.

По данным Maxar Technologies, в канун Нового года температура воздуха во Франкфурте составит около 16 градусов, что более чем на 10 градусов выше среднего значения за 30 лет. На выходных на шесть градусов выше нормы поднимется температура в Хельсинки, а температура в Марселе достигнет 17,5 градуса. Агентство ожидает, что теплая погода в регионе снизит нагрузку на европейские энергосистемы, которые были сильно перегружены с приходом холодов в начале декабря.

Смягчить энергетический кризис также поможет ветреная погода в Западной Европе — благодаря этому увеличится выработка энергии ветряными электростанциями. Синоптики ожидают, что 28 декабря объемы ветрогенерации достигнут рекорда в Германии. В преддверии Нового года мягкая и ветреная погода ожидается также в Великобритании.