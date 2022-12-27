Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает заявления секретаря Совбеза Армении провокационными.

«Такие заявления можно рассматривать как провокационные. Они не соответствуют действительности. Никто из российских чиновников это не говорил и ни через кого не доводил до армянской стороны», — заявил Песков.

Как сообщал уже Minval, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что стратегический союзник страны Россия «принуждает Армению предоставить коридор через свою суверенную территорию Азербайджану, а также присоединиться к формирующемуся союзному государству Россия-Беларусь».