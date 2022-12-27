Между Азербайджаном и Ираном началось строительство моста через реку Араз, тем самым Зангилан и Нахчыван соединит короткая дорога. Об этом на пресс-конференции по итогам года сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

По его словам, позиция Армении по Зангезурскому коридору нанесет вред ей самой.

«Чем быстрее Армения это осознает, выполнит свои обязательства, предприняв прагматические шаги с точки зрения исключительно своих национальных интересов, тем лучше будет в первую очередь для нее. Азербайджан в любом случае обеспечит свои национальные интересы, и будет требовать у Армении выполнения своих обязательств», – цитирует его АПА.