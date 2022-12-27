В течение года самая большая гуманитарная помощь регулярно отправлялась в Украину. Об этом сообщил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, в целом, страна активно участвовала в международных программах гуманитарной помощи. В частности, гуманитарная помощь была оказана Ираку, Бразилии, Уганде, Эфиопии, Афганистану.

Более того, была оказана Пакистану крупная помощь в связи с чрезвычайным происшествием.

«В течение этого года самая большая гуманитарная помощь более чем на 30 млн. манатов была направлена в Украину лишь государственными институтами. С февраля эта гуманитарная помощь регулярно доставляется», — добавил министр.