С Турцией проделана совместная работа по всем сферам, исходящим из Шушинской декларации, подготовлены новые документы.

Об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам года, передает АПА.

Министр отметил, что за этот год президент Азербайджана совершил 3 визита в Турцию, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган совершил 2 визита в Азербайджан. Также на международных платформах были проведены двусторонние встречи.

«Азербайджано-российское сотрудничество успешно продолжилось в 2022 году. Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил один официальный и несколько рабочих визитов в Россию. Продолжилось широкое сотрудничество между отраслевыми министерствами”, — подчеркнул Байрамов.

Министр отметил, что повестка дружбы и сотрудничества с Грузией стабильно развивается, является достаточно широкой: «Между двумя странами имеется очень интенсивный диалог».