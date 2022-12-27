95% объектов в центре столицы Азербайджана обозначены иностранными названиями. Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Сабир Рустамханлы, сообщает Minval.az.

Он отметил, что предприятия, получившие лицензию, перед тем, как назвать свой объект, должны учесть Закон «О государственном языке»: «Каждый называет предприятие, как хочет. Называет его именем деда, отца, родственника. А орган, который выдает лицензию, должен поинтересоваться, почему такое имя, название. Посмотрите на названия домов торжеств. В Азербайджане дома торжеств названы именами всех греческих богов. Начиная Клеопатрой и так далее. Но нельзя же так! Ведь должен же знать человек, отмечающий радостное событие в этом доме торжеств, насколько нравственна была эта женщина, и соответствует ли ее имя женитьбе».