Институциональные и кадровые изменения президента приветствуются народом, поскольку они охватывают все ветви власти, в том числе отдаленные: «Похоже, что институт специального представительства выходит за пределы земель, освобожденных от оккупации. Он должен быть применим ко всей географии страны для устранения негативных традиций многовековой истории, разделенной этническим и захватническим факторами».

Теперь очередь Ханкенди. Создание там института спецпредставительства даст возможность подчинить законам и Конституции Азербайджана местное армянское население, на протяжении 300 лет исполняющее приказы из Ирана, России и Запада. Об этом сказал депутат Милли Меджлиса Захид Орудж, сообщает Minval.az.

«Если в свое время Роберт Кочарян и Серж Саргсян пошли в президенты Армении из Карабаха, то сейчас для армянского населения Карабаха привод лидера извне — не есть путь спасения. Счастливое будущее Карабаха зависит только от Азербайджана. Теперь Баку – это место надежды для миллионов людей, проживающих в Ханкенди, Ереване и Тебризе. Поэтому политические реформы укрепляют позиции нашего государства», — сказал Захид Орудж.