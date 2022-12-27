Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что за вечер понедельника они с российским коллегой Владимиром Путиным расставили точки над «и», многие вопросы были окончательно согласованы, их доработают правительства двух стран.

«Вчера были окончательно согласованы многие вопросы. Правительства доработают их. Уже у них к нам не может быть вопросов. Мы решили все, что они просили. Поэтому я вас благодарю», — сказал он в ходе встречи во вторник с главой российского государства.

«Спасибо, Владимир Владимирович, и за Москву, за космонавтов, за центр (24 декабря Лукашенко посетил Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, там проходят отбор шесть белорусских претендентов на полет в космос — прим. ТАСС). Побывал я там, посмотрел. И за Питер. Мы кое-что посмотрели, — отметил Лукашенко. — Ну и если кто-то, правильно вы сказали, думает, что мы только чай пьем, то должен сказать, что мы вчера с вами не только за этим чаепитием, но и поздно вечером, возвращаясь домой, обсудили очень многие вопросы. И порой у некоторых государств на это уходят годы — мы с вами за вечер многие точки расставили над «и».