Военные в Южной Корее извинились за промахи при попытке сбить беспилотники из КНДР, залетевшие на территорию страны накануне, 26 декабря. Заявление главного оперативного директора Объединенного комитета начальников штабов южнокорейской армии Кан Син Чхуля приводит агентство Yonhap.

Он выразил сожаление, что военные не смогли сбить северокорейские дроны, несмотря на то, что их обнаружили и отследили. Син Чхуль признал и недостаточную готовность к угрозам, исходящим от БПЛА.

В комитете заявили о намерении активнее развертывать ударные средства для борьбы с дронами из КНДР. Для этого военные планируют активно использовать устройства обнаружения и будут настаивать на скорейшем создании подразделения собственных беспилотников для наблюдения и разведки.