Экс-президент Украины Петр Порошенко лишился статуса миллиардера, сообщает издание Forbes, опубликовавшее рейтинг 20 самых богатых украинских предпринимателей.

«Петр Порошенко. Сфера — пищевая промышленность. Компания — ROSHEN. Состояние (на) февраль 2022 — 1,6 млрд долларов. Состояние (на) декабрь 2022 — 730 млн долларов», — сказано в статье.

При этом в рейтинге издания Порошенко занимает 12 место.

Кроме того, по данным Forbes, состояние 20 богатейших граждан Украины сократилось более, чем на 20 млрд долларов.