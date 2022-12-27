Контейнерный блок-поезд, впервые отправившийся из Узбекистана в Европу по мультимодальному транспортному маршруту CASCA+, созданному в рамках международного мультимодального маршрута «Страны Азиатско-Тихоокеанского региона-Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция-Европа», достиг Баку.

Контейнеры были доставлены из порта Туркменбаши в Бакинский порт посредством фидерного судна «Балкан» «АЖД Контейнер», являющегося дочерней компанией ЗАО «Азербайджанские железные дороги».