Азербайджан создает баланс по всем направлениям своих отношений с Арменией. Об этом Minval.az заявил директор Кавказского центра политического анализа Ахмед Алили, комментируя заявление президента Ильхама Алиева о перспективах возвращения этнических азербайджанцев в их исторический край — Западный Азербайджан.

«Мы уже стали свидетелями того, что Баку создал баланс между Лачинским и Зангезурским коридорами. То есть, руководство Азербайджана заявило, что правила эксплуатации и контроля за Зангезурским коридором будут аналогичным образом применены и в отношении Лачинского коридора. И если кто-то хочет придать политический статус территории бывшего Нагорного Карабаха на международном уровне, то Азербайджан дает понять всем, что нечто подобное он может сделать и в отношении Северного Кипра. А теперь к этому добавляется еще один момент – Баку демонстрирует Еревану, что если он продолжит предъявлять какие-либо претензии на карабахские земли Азербайджана, то и наше государство поведет свои дела в этом направлении», — отметил он.

По словам Алили, к сожалению, последние несколько месяцев показали, что в Армении все еще сохраняется огромный потенциал для того, чтобы избегать заключения мирного договора, выдвигать различные условия в отношении Карабаха.

«Например, несколько месяцев Азербайджан не говорил про Зангезур и про зангезурских азербайджанцев. В Армении посчитали, что они окрепли, и у них есть международная поддержка, они принялись говорить, что надо дать статус армянам Карабаха. И мы видим, что после этих требований Баку вновь начал интенсивно действовать в параллельном направлении. До какого-то момента это представляло собой показательную демонстрацию для армян, что мы можем сделать, если они не перестанут выдвигать территориальные претензии к Азербайджану. Но теперь этот Рубикон перейден, я думаю, в Баку поняли, что Армения ,даже если она подпишет мирный договор, через какое-то время снова станет претендовать на какие-то территории Азербайджана. Вот, например, в Праге Азербайджан и Армения признали территориальную целостность друг друга, а уже через два дня из Еревана стали звучать заявления о том, что во время ратификации Алма-Атинской декларации парламентом Армении была внесена поправка, что данный документ не касается Карабаха. И так вот всякий раз после подписания какого-либо важного документа Армения вдруг начинает вбрасывать какие-то новые «но». В Азербайджане это уже поняли окончательно, думаю, и теперь Баку будет работать в направлении восстановления и обеспечения права зангезурских азербайджанцев на возвращение в родные места, земли прародителей», — сказал Алили.

И в этом плане думается, что представителям армянской общины, которые, как говорят армяне, проживали где-то в Азербайджане, тоже может быть предоставлена возможность вернуться.

«Но дело в том, что в тех же Баку, Гяндже армяне жили в условиях городской, урбанизированной среды. То есть, в многоэтажках. А азербайджанцы Армении вышли из сельской среды. То есть, они обладали определенным контролем над территориями. И мы знаем, что до конца 1988 года между Нахчываном и основной частью Азербайджана стояла непрерывная цепь азербайджанских сел. Таким образом, когда азербайджанское население вернется в свои дома в Армении, у него возникнет определенный контроль над частью территорий, фактически соединяющей Азербайджан с Нахчываном. А возвращение армян в города Азербайджана – это возвращение в определенные кварталы, здания, места городской застройки. Думаю, если даже такое произойдет, в политическом смысле Азербайджан получит определенную выгоду и из такого процесса», — заключил директор центра.

Самир Ибрагимов