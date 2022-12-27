12 декабря азербайджанские эко-активисты начали бессрочную акцию протеста вблизи азербайджанского города Шуша, через который проходит автомагистраль в Армению из города Ханкенди. Эта территория заселена карабахскими армянами. Азербайджанцы протестуют против эксплуатации золотых месторождений на своей территории. Эту акцию протеста пытаются использовать для создания искусственного гуманитарного кризиса в регионе. Сепаратисты хотят обвинить азербайджанцев в нехватке продовольствия и гуманитарных товаров.

Эта территория находится под контролем военного контингента РФ. Проводя митинги, азербайджанские активисты придерживаются закона и не препятствуют проезду гражданского и гуманитарного автотранспорта. Однако руководство сепаратистов в Карабахе искусственно создает дефицит продовольствия с целью сделать видимость «гуманитарной катастрофы» и обвинить в этом Азербайджан, говорится в материале на сайте украинского 5 канала.

20 декабря ставленник Кремля, управляющий сепаратистским анклавом Варданян заявил в интервью Rusarminfo: «Чем хуже будет наше положение, тем лучше будут слышны наши требования и голос в мире». Под этим лозунгом Варданян задействует административный ресурс, чтобы привлечь карабахских армян, даже детей, к участию в антиазербайджанских демонстрациях.

Даже супруга премьера Армении была возмущена тем, что «власть» сепаратистского анклава, возглавляемая Варданяном, использует детей в своих политических целях. По ее сообщению, эта несанкционированная и незаконная акция была прекращена.

Местные СМИ сообщают, что сепаратисты делают все возможное, чтобы создать информационный шум вокруг азербайджанской акции. Они используют админресурс и спецтранспортом привозят людей на акции протеста против азербайджанских экоактивистов.

Следует напомнить, что главный пропагандистский месседж прокремлевских сепаратистов, в последнее время активно распространявшийся в мировых СМИ, состоит в том, чтобы исказить реальную картину конфликта и создать для Армении имидж жертвы, отождествив ее с Украиной.

Однако реальный враг у Украины и Азербайджана общий – и это Кремль. Именно Москва подогревает конфликт на Южном Кавказе с целью оттянуть из Украины военную поддержку на сторону Армении и усилить свои позиции в войне против Украины.

Собственно, идеи сепаратистов Карабаха и Донбасса абсолютно тождественны. Недаром же глава прокремлевского анклава Арутюнян признал независимость «ЛДНР» и сделал заявление об общем политическом фронте для обоих сепаратистских режимов.