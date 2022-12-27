Комментируя заявление президента Ильхама Алиева о том, что когда-нибудь азербайджанцы вернутся в Западный Азербайджан, на нашу историческую землю, что «подтверждается многими историческими документами, историческими картами», политолог, экс-дипломат, профессор Западно-Каспийского Университета Фикрет Садыхов сказал, что президент Азербайджана озвучил очень важный политический месседж, который адресован прежде всего Армении, но также и всему международному сообществу.

Азербайджанцы имеют полное право и основания жить на своих исторических землях, которыми является нынешняя территория Армении, и это подтверждают многочисленные исторические и юридические документы.

«Ключевой фразой в выступлении президента я считаю слова «историческая справедливость». Вот эта справедливость должна быть восстановлена. И нам, конечно, необходима помощь юристов-международников, специалистов в этой сфере. Именно их концептуальные подходы к этой проблеме и анализ исторического наследия дадут полные юридические основания для подтверждения нашей справедливой позиции. При этом, конечно же, мы собираемся реализовать это право мирным путем. Мы не собираемся объявлять войну соседней Армении. У нас достаточно фактов, свидетельств и документов, чтобы не прибегать к силовым вариантам решения этого вопроса. А Армения, которая все эти годы претендует на наши территории, и вообще, имеет планы расширения так называемого жизненного пространства за счет земель соседних государств, должна слышать и знать позицию нашей страны по этой теме», — отметил профессор.

Ереван может напоминать нам о чем угодно, считает Садыхов. Например, о том, что где-то в азербайджанских городах раньше проживали армяне.

«Я слышу такие претензии даже из уст представителей официального Еревана. Но мы имеем больше оснований для предъявления аналогичных требований в отношении Армении. Именно столица их нынешнего государства была когда-то административным центром Иреванского ханства. А им на территории Азербайджана абсолютно ничего не принадлежало, и это факты. Иреван был азербайджанским городом, который практически незаконно был передан Армении ввиду сложившихся обстоятельств, и, конечно, преступного отношения к этой проблеме. И в этом направлении надо работать, надо действовать наступательно, основываясь на исторических документах, юридически обосновывая их, используя мнения и позицию привлеченных к этому делу международных экспертов. И я думаю, мы можем доказать мировому сообществу, что историческая справедливость, о которой говорит президент, это реальность, а не вымысел, в отличие от Армении, которая претендует на территории Азербайджана, приводя какие-то абсолютно пустопорожние измышления, основываясь на каких-то доисторических так называемых фактах. Я думаю, именно в этом и должна заключаться наша наступательная дипломатия», — заключил ученый.

В свою очередь политолог, депутат Милли меджлиса Расим Мусабеков отметил, что реализация права азербайджанцев на посещение и даже возвращение в места своего исторического проживания, на территории современной Армении предполагается в контексте нормализации отношений между двумя странами. Очевидно, что следует предполагать и аналогичные требования со стороны армян в отношении их бывших общин в Баку, Гяндже, Сумгаите и др.

«Такие пожелания озвучивались и ранее. Однако абсолютное большинство наших соплеменников, выдавленных или изгнанных из Армении, ныне проживает на территории Азербайджана, тогда как большая часть армян, покинувших нашу страну в ходе конфликта, переехали в Россию, Европу, США, Канаду, Австралию и др. При всех случаях принцип взаимности должен быть соблюден», — полагает депутат.

Самир Ибрагимов