Украинская разведка рассказала об очередной рокировке в командовании армией РФ. Одну из важных должностей занял ставленник главы ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина генерал Никифоров, совершавший преступления в Луганской области еще с 2014 года.

Информация обнародована пресс-службой ГУР МОУ .

В РФ сместили командующего Западным военным округом – генерала Сергея Кузовлева, утверждает ГУР МОУ.

Вместо Кузовлева должность занял Евгений Никифоров, до этого являвшийся начальником штаба и первым заместителем командующего Восточного военного округа в РФ.