Россия неправомерно вошла в Организацию объединенных наций (ООН) и заняла место СССР среди постоянных членов Совета безопасности ООН. С таким заявлением выступило министерство иностранных дел Украины.

Ведомство отметило, что, согласно статье 4 Устава ООН, прием в члены организации открыт для всех «миролюбивых государств». Его проводят постановлением Генеральной ассамблеи ООН по рекомендации Совбеза.

«Например, такой правомерный путь прошли вновь образованные государства-члены ООН Чехия и Словакия после того, как прекратило свое существование государство-член ООН под названием „Чехословакия“», — заявил МИД Украины.

Но Россия в 1991 году стала членом ООН на основании письма, которое Борис Ельцин, на тот момент еще занимавший пост президента РСФСР, направил генеральному секретарю организации.

А в Уставе ООН Россия до сих пор не упомянута среди постоянных членов Совбеза — вместо этого в его составе значится СССР, подчеркнул МИД Украины.

«Таким образом, Российская Федерация никогда не проходила правомерной процедуры обретения членства и занимает место СССР в Совете безопасности ООН незаконно. С юридической и политической точек зрения может быть только один вывод: Россия — узурпатор места Советского Союза в Совбезе ООН. <…>

Сомнительно и право Российской Федерации входить в состав ООН в целом, поскольку она не соответствует основному критерию членства в организации. Пункт 1 статьи 4 четко отмечает, что членство в ООН открыто для всех миролюбивых государств. Действия Российской Федерации противоположны понятию «миролюбия»», — говорится в заявлении.

Украина призвала государства-члены ООН лишить Россию статуса постоянного члена Совбеза и исключить ее из ООН в целом.