Президент Сербии и главнокомандующий сербской армией Александр Вучич распорядился привести вооруженные силы страны в «наивысшую степень» боевой готовности. Об этом агентству «Танюг» заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич.

Это решение, по словам Вучевича, поднимает страну «на высший уровень готовности к действиям, которые осуществляет сербская армия, сохраняя территориальную целостность и суверенитет Сербии, защищая всех граждан Сербии и предотвращая погром и террор против сербов, где бы они ни жили».

В свою очередь министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич сообщил, что все подразделения МВД также приведены в полную боевую готовность. Они перейдут под командование начальника Генштаба и «займут обозначенные оперативным планом позиции», добавил глава ведомства.

Министр обороны Сербии заявил, что президент страны повысил боевую готовность армии из-за ситуации в Косово и Метохии. Вучевич заявил, что власти частично признанной республики готовятся к нападению на сербов.