Некоторые заявления представителей Минобороны США можно расценивать как угрозу для России и президента Владимира Путина, заявил в интервью ТАСС глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, некие «неназванные официальные лица» из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю «обезглавливающий удар». «По сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства», — считает он.

Лавров не уточнил, кого именно имеет в виду. Однако в конце сентября в журнале Newsweek вышла статья, авторы которой сообщали со ссылкой на военные источники, что США рассматривают возможные варианты ответа в случае применения Россией ядерного оружия. Один из них, по словам собеседников, подразумевает «обезглавливающий удар» по Кремлю.