Министр по делам реконструкции Японии Кэнъя Акиба заявил, что подал в отставку на фоне скандала вокруг его предполагаемых финансовых нарушений. Его слова передает ТАСС.

«Я принял решение подать в отставку», — сказал Акиба журналистам в резиденции премьер-министра после вручения соответствующего прошения.

Министр подозревается в том, что возглавляемые им политические фонды с 2011 по 2020 год заплатили 14 млн иен (около $105 тыс.) за аренду офиса его жене и матери, однако эти доходы не были задекларировали.

Помимо этого, предполагается, что во время избирательной кампании перед выборами в нижнюю палату парламента в октябре 2021 года Акиба мог нарушить закон, заплатив около 200 тыс. иен (порядка $1,4 тыс.) своим секретарям, работу которых оплачивает государство.