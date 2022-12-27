ВВП Великобритании снизится на 1,3% в 2023 году в условиях высокой инфляции и повышения процентных ставок, прогнозирует KPMG.

Рецессия будет «неглубокой, но затяжной», считают эксперты компании.

В 2024 году, по их мнению, экономика Великобритании начнет восстанавливаться и увеличится на 0,2%.

Рост процентных ставок и геополитическая напряженность продолжат оказывать негативное влияние на прибыли британских компаний и объемы их инвестиций, говорится в ежегодном прогнозе KPMG для экономики Великобритании.

Общий объем инвестиций, как ожидается, снизится на 0,7% в 2023 году и увеличится на 0,2% в 2024 году.

«Поскольку экономическая среда ухудшается, можно ожидать роста числа банкротств», — отмечают в KPMG.

Эксперты компании ожидают также, что увеличение процентных ставок отрицательно скажется на рынке жилья и ослабит потребительское доверие в Британии.

«Увеличение цен на энергоносители и продукты питания в 2022 году, а также усиление инфляции в целом существенно сократили покупательную способность населения страны», — отмечает главный экономист KPMG по Британии Яэль Селфин.