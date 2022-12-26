Несмотря на морозную погоду, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачин против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается и в ночное время.

Ппротестующие исполняют различные патриотические песни и национальные танцы, не создавая помех для движения транспорта в Лачинском и Ханкендинском направлениях, уточняет «Репорт».

Экоактивисты и волонтеры скандируют лозунги «Азербайджан — хозяин своих недр!», «Конец экологическим преступлениям!», «Стоп экотеррору!», «Берегите природу!», «Экоциду нет! Мониторингу да!» и т.д.