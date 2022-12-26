В Республике Беларусь считают, что Союзному государству, включающем Российскую Федерацию и Беларусь, не хватает третьей страны. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Армении Александр Конюк в рамках ежегодного заседания Евразийского экспертного клуба и конференции «Актуальные направления развития интеграционных процессов на постсоветском пространстве».

«Я отслеживал и смотрел, как реагируют наши братья армяне, и они меня поддержали», — сказал посол Беларуси.

Конюк уточнил, что не называл конкретную страну, а также добавил, что Союзное государство будет развиваться. Посол также рассказал о том, какую военную продержку оказывает РФ своим союзникам, на примере Республики Беларусь.

«После приезда Путина поставлены на боевую готовность ЗРК «С 400» и «Искандер»-ы. Более того, Россия оказывает помощь в подготовке экипажей боевых самолетов, которое несут специальное вооружение», — отметил Александр Конюк.

Заявление посла прокомментировал секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

«Надо понять, кого он имеет в виду под братьями-армянами. Возможно, в оппозиции есть люди, которые являются его братьями и отреагировали таким образом. Конституция Армении провозгласила Армению как суверенное государство, она останется суверенной. Наша миссия заключается в том, чтобы защищать суверенитет Армении. Союзное государство является нарушением суверенитета, потому что в Союзном государстве в первую очередь ликвидируется суверенитет. Вся проблема Союзного государства заключается в этом», — сказал Григорян в интервью Общественному телевидению Армении.