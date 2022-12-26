На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз были созданы условия для проезда двух военных автомобилей, принадлежащих российским миротворцам.

Был обеспечен беспрепятственный проезд транспортных средств из Лачына в направлении Ханкенди, пишет «Репорт».

Это еще раз свидетельствует о том, что дорога, несмотря на проводимую акцию, открыта для передвижения транспортных средств, используемых в гуманитарных целях.

Таким образом, в течение дня в обоих направлениях беспрепятственно проехали в общей сложности 14 автомобилей российских миротворцев.