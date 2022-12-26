Продолжается свободный проезд гражданских автомобилей через территорию на дороге Лачин-Ханкенди, где проходит акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на временно подконтрольных российским миротворцам территориях.

Автомобиль, принадлежащий российскому миротворческому контингенту, проехал с направления Ханкенди в направлении Лачина, уточняет АПА.

Созданы условия для беспрепятственного, свободного проезда автомобиля через территорию проведения акции.

Участники акции отошли от дороги и открыли коридор для проезда автомобиля.