В связи с предложенной президентом Ильхамом Алиевым 24 декабря в ходе встречи с интеллигенцией из Западного Азербайджана Концепцией возвращения, Община Западного Азербайджана незамедлительно приступила к ее разработке. Об этом сообщила пресс-секретарь Общины Ульвия Зульфигар.

«Община постарается завершить разработку Концепции в сроки. После подготовки Концепции Община Западного Азербайджана будет строить свою деятельность на основе этого документа», — приводит «Репорт» ее слова.