Аурелия Григориу, омбудсмен Республики Молдова в 2008-2015 годах, направила поздравления президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает пресс-служба Алиева.

В поздравлении говорится:

Сегодня, в день Вашего рождения, непременно хочется отметить Вашу особую роль во всех высоких достижениях, успехах и победах современного Азербайджана.

В прогрессивном мире высоко ценят Ваш личный вклад в развитие дружбы и уважения между народами Азербайджана и дружественных стран, резко возросший авторитет Вашей страны на международной арене. Новые важные договоренности в области снабжения энергоресурсами являются существенными факторами всестороннего укрепления стратегического партнерства с Евросоюзом. Убеждена, что их последовательная реализация станет ярким примером добрососедских отношений и продвижения интересов стран-участниц.

Уважаемый Ильхам Гейдарович, Вам выпала высокая честь войти в историю современного мира в роли великого главнокомандующего, успешно возглавившего борьбу азербайджанского народа за независимость, территориальную целостность, освобождение оккупированных территорий. Вам предстоит еще ряд исторических преобразований как национальному лидеру и государственному деятелю.

Желаю Вам успеха на этом поприще реализации Вашей исторической миссии. Пусть здоровье и хорошее настроение сопровождают каждый день Вашей жизни, пусть верные соратники, единомышленники, помощники и друзья будут рядом и не позволяют никому сомневаться в верности избранного курса, пусть близкие и родные поддерживают Вас и будут опорой и надежной основой жизни и деятельности.

С днем рождения, уважаемый господин президент!