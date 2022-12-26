Сотни курдов в Париже вышли на манифестацию в память о трех застреленных в пятницу представителях курдской общины, а также о трех активистах, убитых в январе 2013 года, передает РИА Новости.

Колонна манифестантов стартовала в полдень с улицы Данган в 10-м округе Парижа, где в пятницу мужчина застрелил трех представителей курдской общины. Участники акции пройдут маршем до улицы Ла Файет, где в январе 2013 были убиты три других курдских активиста. Организаторы призывают демонстрантов к порядку и к соблюдению требований полиции.