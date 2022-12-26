Армянские власти должны сделать, все, чтобы переехавшие и работающие в Армении россияне оставались в республике как можно дольше, заявил в понедельник армянский министр экономики Ваан Керобян.

Министр экономики Армении в понедельник на заседании парламентской комиссии по региональным вопросам и вопросам евразийской интеграции отметил, что в министерстве «уже работают над тем, чтобы решение российских властей в наименьшей степени повлияло на граждан РФ, работающих в Армении».

«Вы знаете о нашем отношении к проживающим и работающим в Армении гражданам России. Мы должны сделать все, чтобы они оставались в Армении как можно дольше», – цитирует слова Керобяна Sputnik Армения.

В свою очередь депутат от фракции «Гражданский договор» Хачатур Сукиасян предложил парламенту Армении также отреагировать на это заявление и написать письмо российским коллегам. Он отметил, что российские специалисты положительно повлияли на ситуацию в ИТ-сфере Армении, поэтому необходимо сделать все для сохранения этого эффекта.