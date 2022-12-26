В течение 2022 календарного года различным причинам были разорваны трудовые договора с директорами 30 школ, подведомственных Управлению образования города Баку.

Об этом сообщили в Управлении.

В учебные заведения столицы назначены 13 директоров, сменено место работы 24 директоров. Продлены договора со 172 школьными директорами, работающими по срочному трудовому договору.

С 43 директорами, достигшими предельного возраста пребывания на работе, заключены срочные трудовые договора.