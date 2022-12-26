Из России экстрадированы 5 человек, объявленных Азербайджаном в международный розыск, сообщили в Генпрокуратуре.

В соответствии с требованиями Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 22 января 1993 года Генеральной прокуратурой Российской Федерации были удовлетворены ходатайства Генеральной прокуратуры об экстрадиции граждан Азербайджанской Республики Азизова Айдына Аждар оглу, Аскерова Мирсадига Ракиф оглу, Багирова Фарида Умудвар оглу, Гасанова Пюнхана Джамал оглу и Юсифова Талеха Рашид оглу.

Согласно информации, в связи с наличием оснований для подозрений в совершении указанными лицами преступных деяний, предусмотренных соответствующими статьями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, было принято решение о привлечении их к ответственности в качестве обвиняемых, и они были объявлены в международный розыск из-за того, что скрывались от следствия.

21 декабря 2022 года указанные лица в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции были экстрадированы из России в Азербайджан.