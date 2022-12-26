71 военный самолет и 7 кораблей Китая вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня во время ударных учений. Власти Тайваня называют такие действия крупнейшим зарегистрированным вторжением.

Об этом сообщают Associated Press и Reuters.

Минобороны Тайваня сообщило, что 47 китайских самолетов между 6 утра 25 декабря и 6 утра 26 декабря пересекли среднюю часть Тайваньского пролива — неофициальной границы между сторонами. Среди самолетов, которые Китай направил, было 18 истребителей J-16, 11 истребителей J-1, 6 истребителей Су-30 и беспилотники.