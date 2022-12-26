Украинские журналисты сфотографировали карту «расчлененной» России в кабинете главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова.

На ней РФ разделена на территории, которые относятся к Украине, ЦАР (вероятно — «Центрально-азиатская республика»), часть территории, близкая к Китаю, обозначена красной буквой «К», Курильские острова определены Японии, Калининград — ФРГ, а северные территории — Финляндии, пишет издание «Страна».

Журналисты обратили внимание на отнесенные к Украине Курскую, Белгородскую области и Кубань.

На вопрос «это следующий этап после выхода на границы 1991 года?», Буданов ответил:

«Все видят то, что они хотят видеть. Может быть, это просто широкий маркер. А может, и нет».